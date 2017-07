"Real dominiert!" Xavi kritisiert Barca scharf

In seiner Kritik ging es dem 37- Jährigen vor allem darum, dass es Barca zuletzt nicht gelungen sei, Spieler aus der eigenen Jugend erfolgreich in die Kampfmannschaft zu integrieren. Zudem gefällt es dem Weltmeister von 2010 nicht, dass sich der FC Barcelona mehr und mehr von seiner typischen Spielphilosophie, den Ball in den eigenen Reihen zu halten, abwendet.

"Barca ist generell eingeschlafen. Sie dachten, das Boot würde von alleine fahren. Man muss das Potential des eigenen Nachwuchses und ihrem Spielmodell voll ausschöpfen. Die Qualität ist doch vorhanden", meinte Xavi.

Lob für Erzrivalen

Xavi, der selbst für den katarischen Erstligisten al- Sadd Sport Club auf dem Platz steht, lobte hingegen Barcas großen Rivalen Real Madrid für die geleistete Arbeit. "Real dominiert alle Facetten des Spiels. Sie kontern und attackieren gut, können den Ball halten und geschlossen verteidigen. Sie sind physisch stark und schnell. Der Mix ist gut", lobte Xavi. Das liegt für den Altstar besonders an Real- Coach Zinedine Zidane. "Er ist sehr wichtig, denn er ist ein Trainer, an den du als Spieler glaubst.

Hoffnung macht dem Mittelfeldstrategen aber die Verpflichtung von Ernesto Valverde als neuen Barcelona- Trainer. "Er ist bereit für diesen Job, hat Erfahrung und kennt den Klub. Ich denke, dass die Mannschaft unter ihm wieder an den bekannten Stil anknüpfen wird."

Für ihn persönlich neigt sich die aktive Karriere nun endgültig dem Ende zu. "Ich spiele noch eine Saison und dann mache ich den Trainerschein", kündigte Xavi an. Eine Rückkehr zu seinem Ex- Verein Barca wäre für ihn besonders reizvoll. "Barca ist in meinem Herzen. Eines Tages kehre ich zurück."