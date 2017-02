Real bleibt nach 3:1 bei Osasuna an der Spitze

Real Madrid hat am Samstag die Tabellenführung in der spanischen Meisterschaft erfolgreich verteidigt. Der Champions- League- Sieger gewann auswärts gegen Schlusslicht Osasuna mit 3:1 und liegt damit weiterhin einen Punkt vor dem FC Barcelona, der zudem zwei Spiele mehr ausgetragen hat. Cristiano Ronaldo (24.), Isco (62.) und Lucas Vazquez (92.) erzielten die Tore für die Madrilenen, Sergio Leon war in der 33. Minute der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen.