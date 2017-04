RB Salzburg spaziert im Schongang zu 2:0 beim WAC

Der Meisterzug von Red Bull Salzburg ist weiter nicht zu stoppen! Der Tabellenführer setzte sich am Karsamstag zum Auftakt der 29. Runde beim Wolfsberger AC mit 2:0 durch und baute mit dem 12. Sieg in den jüngsten 13 Runden den Vorsprung auf den ersten Verfolger Altach vorerst auf 15 Punkte aus. Oscar Garcia schaffte zudem einen persönlichen Meilenstein, knackte die 100- Punkte- Marke schon in seinem 45. Spiel. Der Spanier verbesserte damit den Liga- Rekord in der Drei- Punkte- Ära von Roger Schmidt, der für sein Punkte- Jubiläum 47 Partien benötigt hatte. Oscar hält nun bei 102 Zählern.