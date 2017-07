RB Salzburg siegt in Deutschlandsberg mit 7:0

Nachdem Deutschlandsberg die bis dahin beste Möglichkeit der Partie vorgefunden hatte, brachte Stefan Stangl (34.) die im Cup nun 25 Spiele ungeschlagenen Salzburger in Führung. Hwang Hee- chan erhöhte per Foulelfmeter (37.), ehe kurz vor dem Pausenpfiff auch Takumi Minamino traf. Die Steirer spielten da nur noch zu zehnt. Berisha (53., 88.) und der im Sommer von den New York Red Bulls zurückgekehrte Gulbrandsen (56., 60.) legten nach Seitenwechsel weiter nach. Bereits zum Cup- Auftakt 2015/16 war der vierfache Double- Sieger auf Deutschlandsberg getroffen, damals gewann Salzburg ebenfalls mit 7:0.

Härter zu kämpfen hatte der LASK. Beim 1:0 bei Westligist Kitzbühel traf Peter Michorl mit einem leicht abgefälschten Freistoß erst in der 86. Minute entscheidend. Die Tiroler hatten sich den Angriffen der Linzer zuvor erfolgreich entgegengestemmt.

Mattersburg gewann in Saalfelden mit 6:1, Stefan Maierhofer legte schon in der 5. Minute den Grundstein zum Erfolg. Nach der Pause trugen sich auch die SVM- Neuzugänge Smail Prevljak und Andreas Gruber in die Torschützenliste ein. Die Admira siegte beim FC Lendorf aus der Kärntner Liga mit 3:1. Nach einem 1:1 zur Pause brachte Srdjan Spiridonovic (51.) die Südstädter wieder auf Aufstiegskurs, die Entscheidung durch Lukas Grozurek fiel per Elfmeter aber erst in der Nachspielzeit.