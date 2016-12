RB Leipzigs Sabitzer in Ingolstadt wüst beschimpft

Die erste Saisonniederlage von RB Leipzig in der deutschen Bundesliga in Ingolstadt (0:1, Reaktionen im Video) hatte auch abseits vom Spielfeld einen großen Aufreger: Denn Österreichs Teamspieler Marcel Sabitzer ist nach Schlusspfiff wüst beschimpft worden, sogar eine Ohrfeige wurde ihm angedroht. Trainer Ralph Hasenhüttl hatte nichts mitbekommen, "aber, wenn es so war, dann ist das wirklich traurig." Sabitzer bestätigte den Vorfall.