RB- Fanklub stellt BVB- Boss Watzke an den Pranger

In einem offenen Brief machen die "Bornaer Bullen" den BVB- Chef für die schweren Krawalle mitverantwortlich: "Sie stehen persönlich zumindest für Gewalt- und Hass- Exzesse ihrer Anhänger gegenüber den RB- Leipzig- Fans! Sie schüren öffentlich Hass in Bezug zu RB Leipzig, in Ihrem respektlosen Verhalten gegenüber der Führung und Anhänger von RB Leipzig."

Foto: GEPA, AFP

Kritik an fehlender Sicherheit

Zudem kritisieren die "Bullen"- Fans die fehlende Sicherheit. Sie kamen sich vor "wie Schlachtvieh, begleitet von zerfleischenden Tieren und applaudierenden Traditionsfans, die zum Schlachthof getrieben werden". In den letzten Zeilen des Briefes fordern sie Watzke auf, Konsequenzen zu ziehen: "Versprechen Sie vor laufenden Kameras, dass wir Fans des RB Leipzig beim nächsten Gastspiel in Dortmund sicher und gesund von Parkplätzen und Sonderzug zum Stadion und wieder zurück kommen! Sorgen Sie persönlich dafür, dass dies auch so umgesetzt wird. Stehen Sie persönlich für dieses Desaster vor laufenden Kameras ein!"

Hier im Video sehen Sie die Highlights des Topspiels, das Dortmund am Ende mit 1:0 für sich entscheiden konnte:

Video: SKY DE