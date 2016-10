Rapids System- Diskussion: Öfters mit 2 Stürmern?

Mit dem Aufstieg ins Cup- Viertelfinale wurde ein Anfang gemacht: "Wir haben uns auf das Wesentliche konzentriert", meinte Neo- Kapitän Max Hofmann. "Jeder hat für jeden gekämpft. Wir haben den Arsch zusammengekniffen. Wir wollen nach der Saison etwas in Händen halten. Das können wir noch immer."

Foto: GEPA

Weil Rapid in der löchrigen Dornbacher "Sandkiste" Blau Weiß mit zwei Stürmern spielend leicht aushebelte - damit eine Systemdiskussion auslöste: Denn Kvilitaia harmonierte an vorderster Front gut mit dem agilen Jelic, der von der Seite kam. Beide trafen, legten je ein Tor auf. "Sie waren effizient", lobte Büskens das Duo. "Das tut ihnen gut. Das tut jetzt allen gut. Aber wir sollten das nicht überbewerten. Die Admira ist ein anderes Kaliber."

Dennoch hat Rapid jetzt auch für den Liga- Alltag am Samstag in der Südstadt eine Alternative zum "alten" 4- 2-3- 1-System mit Joelinton. Der sich bislang als Solospitze oft aufrieb, in der Luft hing. Dem Brasilo würde Unterstützung im Strafraum nicht schaden. Der viel zitierte Plan B. Jetzt scheinen Büskens und Rapid dazu bereit. Endlich.

Hier im Video sehen Sie die Derby- Pleite gegen die Austria am verganenen Liga- Wochenende:

Video: SKY