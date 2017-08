Rapids Stürmersuche: Köpke nur eine Ente

Zwar sei Köpke durchaus nicht uninteressant, der Name zwischenzeitlich auch auf der Liste gestanden, allerdings nicht mehr der Favorit auf den vakanten Posten im Angriff, erfuhr die "Krone".

Prosenik will bleiben

Auch vom in deutschen Medien kolportieren Tauschgeschäft mit Philipp Prosenik weiß Rapid- Sportchef Fredy Bickel jedenfalls nichts. Während die übereifrige "Bild" Bickel um 13.49 Uhr in ihrer Online- Ausgabe in Dresden zwecks Verhandlung mit Aue- Präsident Uwe Leonhardt geortet wissen wollen, befand der Schweizer sich in der Tat gut 450 Kilometer weiter südlich: in seinem Büro im Ernst- Happel- Stadion. Ebendort ist ihm auch nicht entgangen, dass sich Proseniks Wechselabsichten weiter in Grenzen halten. Im Sommer vom WAC zu den Grün- Weiß zurückgekehrt, ist Prosenik unverändert willens, sich in Wien durchzubeißen und seinen Vertrag zu erfüllen.