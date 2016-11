Rapids Krammer: Derzeit noch ein Boss ohne Titel!

Nur daheim vor dem TV fiebert Michael Krammer bei Rapids Gastspiel in Genk mit. "Es ging sich einfach nicht aus", ließ sich der Klub- Präsident ausnahmsweise entschuldigen. Zu viele Termine. Auch für Grün- Weiß. Abgesehen von der Suche nach einem neuen Sportdirektor. "Qualität geht vor Zeit", betont Krammer. Der sich parallel auch auf Rapids Hauptversammlung am Montag im Allianz- Stadion vorbereitet. Da wird der Mobilfunk- Manager als Präsident bestätigt, beginnt seine zweite Amtsperiode in Hütteldorf. Die erste war ein Erfolg. Im Video oben sehen Sie Rapids Pleite in Salzburg!