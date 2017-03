Rapid: "Wissen nicht, was wir verbrochen haben!"

Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Doch auch die Tatsache, dass Salzburgs Trainer Oscar Garcia Rapid zur "besten Saisonleistung" gratulierte, macht die Lage der grün- weißen Nation nicht weniger trostlos. "Wir haben alles reingeworfen, aber davon können wir uns nichts kaufen", sagte Schwab nach der 0:1- Niederlage. "So zu verlieren, ist ein Schlag ins Genick."

Wieder kein Erfolgserlebnis, kein Befreiungsschlag. Trotz 58 Prozent Ballbesitz, 56 Prozent gewonnener Zweikämpfe, allein Mario Pavelic flankte dreimal öfter (10) als alle "Bullen" zusammen. Letztlich wertlos. Weil man vor dem Tor viel zu harmlos ist. In den letzten sieben Heimspielen erzielte Rapid nur fünf Tore, viermal traf man gar nicht.

Weshalb auch Abwehrchef Mario Sonnleitner haderte: "Wir sind an unsere Grenzen gegangen. Ich weiß nicht, was wir verbrochen haben. Wir lassen im ganzen Spiel zwei Schüsse auf unser Tor zu, werden für alles bestraft." Beim 1:1 gegen die Austria in Minute 94, beim 1:2 in Wolfsberg nach zwei Freistößen, gegen Salzburg packte Berisha einen "Zauberball" aus.

Damit ist Rapid seit fünf Liga- Spielen sieglos, 23 (!) Punkte hinter Salzburg - nächste Woche droht in Graz sogar der Absturz auf Platz sieben. Geht’s noch tiefer, kann sogar noch der Abstiegskampf blühen? "Das kann ich nicht beantworten", reagierte Canadi gereizt. Übrigens nicht nur auf diese Frage…

