Rapid: Urteil für die Randale bei Admira ist da!

Rapid Wien ist vom Strafsenat der Fußball- Bundesliga wegen seiner wiederholt verhaltensauffälligen Fans mit einer Geldstrafe von 15.000 Euro belegt worden! Rapid- Anhänger hatten am 13. August beim 1:3 in der Südstadt gegen die Admira Gegenstände in Richtung des Spielfelds geworfen und dadurch eine Unterbrechung provoziert.