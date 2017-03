Rapid und Vienna: Zwei Krisenklubs brauchen Hilfe

Mehr als zehn Jahre liegt das letzte Duell zurück. Am 13. September 2006 brachte die Vienna Rapid mit einem 4:3 im Elferschießen in der ersten ÖFB- Cup- Runde zu Fall. Da nun der älteste Fußballklub Österreichs finanziell strauchelte (Insolvenz als Folge), kommt nun dankenswerterweise erneut Grün- Weiß ins blau- gelbe Spiel, stellt sich am Sonntag mit einem Benefizmatch auf der Hohen Warte (15.30) als Sparringpartner zur Verfügung. Alle Einnahmen kommen dem Ostligisten zugute, 2500 Karten sind bisher verkauft, 5000 Zuschauer werden erhofft. Im Video oben sehen Sie Rapids 1:1- Unentschieden gegen Mattersburg am vergangenen Liga- Wochenende!