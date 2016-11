Rapid trauert um Ex- Kicker Christian Salaba

Salaba kickte in der Saison 1991/91 für Rapid, die meisten seiner Oberhausauftritte hatte der Abwehrspieler aber bei der Vienna. Zudem spielte er u.a. für Vorwärts Steyr und Admira Wacker.

Auch Canadi trauert

Auch Rapids neuem Trainer Damir Canadi fehlten da die Worte. Oft hat er gegen Salaba gespielt, bei Stockerau waren die beiden Teamkollegen. "Er war ein sehr guter Freund. So was relativiert natürlich alles", sagt er tief betroffen.

"Salaba, der 105 Einsätze in Österreichs höchster Spielklasse hatte, hinterlässt seine Lebensgefährtin und den 16- jährigen Sohn Manuel, der als großes Tormanntalent gilt", schreibt "Krone"- Sportchef Peter Frauneder in seiner Kolumne "Stopplicht" in der Sonntags- "Krone".