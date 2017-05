Rapid- Stürmer Kvilitaia fällt monatelang aus

Rapid muss lange Zeit auf Giorgi Kvilitaia verzichten. Der Stürmer erlitt beim 1:0 am Sonntag über Sturm Graz (Highlights siehe im Video oben!) eine Adduktorenverletzung und wird "je nach Heilungsverlauf mehrere Monate pausieren müssen", hieß es in einer Aussendung der Hütteldorfer am Dienstag.