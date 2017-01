Rapid: Stinknormaler Vertrag als "Aufreger"!

Muss Rapid den gefeuerten Trainer Mike Büskens bis 2018 zahlen? Dieser "Aufreger" rauschte Mittwoch durch Österreichs Medien. Weil der Rekordmeister mit dem längst verabschiedeten Deutschen einen - höflich umschrieben dämlichen - Vertrag gemacht hätte. Was aber wirklich stimmt: Es ist ein stinknormaler Standardvertrag. Also 1 Jahr plus 1 Jahr auf Option seitens Büskens, wenn Rapid einen Europacup- Platz erreicht, aber Rapid den Vertrag nicht verlängern will. Es ist international und national längst üblich, dass beide Parteien, also Trainer und Verein, ihre "Zuckerl" im Vertrag haben - und es so gut wie nie einseitige Optionen gibt. Im Video oben sehen Sie das Siegestor Rapids gegen Ferencvaros im Mittwoch- Testspiel in Spanien.