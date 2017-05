Rapid: "So ist der Abstieg sicher kein Thema"

Die Salzburger Meisterparty wurde am Samstag in der Bundesliga einmal mehr verschoben: Die Mozartstädter verloren in Mattersburg 1:2, könnten aber am Sonntag feiern - sofern Altach gegen Austria Wien punktet. Im Abstiegskampf schloss Ried mit dem 1:0 gegen die Admira zu St. Pölten auf. Bei Rapid ist nach dem 4:0 über Wolfsberg Aufatmen angesagt, während es für die Kärntner eng werden kann.