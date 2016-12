Rapid siegt, Austria blamiert sich, Bullen jubeln

Packende 19. Runde in der Bundesliga! Rapid bejubelt einen 3:1- Sieg gegen Ried (siehe Video oben), die Wiener Austria blamiert sich bei St. Pölten und Red Bulll Salzburg gewinnt den großen Schlager bei Sturm Graz mit 1:0. Darum wird es in der Tabelle, in der Altach derzeit vorne liegt, noch viel spannender! Alle Spielberichte finden Sie hier.