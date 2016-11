Rapid- Schock! Thomas Murg mit Bänderverletzung out

Wie der Tabellenfünfte am Montag bekannt gab, erlitt der 22- Jährige bei der 1:2- Niederlage in Salzburg am Sonntag (Highlights vom Spiel siehe oben!) einen Einriss des vorderen Außenbands und des Syndesmosebands im linken Sprunggelenk.

Thomas Murg im Zweikampf mit Konrad Laimer Foto: GEPA

Weitere Untersuchungen bzw. Behandlungen werden folgen, die Rückkehr auf den Rasen hängt vom Heilungsverlauf ab.

Was Michael Konsel zum Auftritt der Rapidler in Salzburg zu sagen hat, sehen Sie hier: