Rapid- Kapitän Steffen Hofmann fällt länger aus

Hofmann wird bei Rapid demnach frühestens im Dezember wieder ins Mannschaftstraining einsteigen können. Wie Rapid mitteilte, ist eine Operation beim 36- Jährigen nicht notwendig. Hofmann verpasste bereits den Saisonstar aufgrund eine Meniskusverletzung. In Ried war er erstmals in dieser Saison in einem Ligaspiel in der Start- Elf der Grün- Weißen gestanden.

04.10.2016, 10:26 AG/red