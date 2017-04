Rapid im Cup- Semifinale daheim gegen den LASK!

Endlich wieder Positives für den SK Rapid Wien! Im Cup- Semifinale geht es gegen den LASK. Das Horror- Los Red Bull Salzburg ist den Hütteldorfern also erspart geblieben. Im zweiten Halbfinale trifft die Admira auf die angesprochenen Salzburger. Allerdings werden sich positive Meldungen von Rapid zu dieser Auslosung am Tag des Rauswurfs von Trainer Damir Canadi in Grenzen halten.