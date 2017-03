Rapid- Fans: Herzog und Kühbauer sollen es richten!

Es brodelt bei Rapid - drei Pleiten in Serie, jetzt MUSS die Wende her, damit das Pulverfass nicht hochgeht. Zwar hat die Mannschaft zuletzt zweimal gut gespielt - aber bei so einem Klub zählen in dieser Situation nur die Punkte. Während die mitgereisten Rapid- Fans in Graz die Mannschaft mit Applaus verabschiedet hatten, sind die Reaktionen im Netz viel weniger verständnisvoll.