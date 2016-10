Rangnick: "Sabitzer war so heiß wie Frittenfett!"

Marcel Sabitzer erzielte als Joker nur dreizehn Tage nach einem Außenbandriss im Knöchel beide Leipzig- Tore beim 2:0 in Darmstadt: "Ich habe die Zähne zusammengebissen, und dann ging das schon, wir mussten eigentlich nur die Schwellung wegkriegen, Schmerzen hatte ich keine. Und weil ich nicht in der Startelf stand, war ich besonders heiß", Sportchef Ralf Rangnick: "Sabi war wie eine Pistole am Anschlag, so heiß wie Frittenfett!" Leipzig feierte den vierten Sieg in Folge, ist Bayern- Jäger Nummer eins, weiter dran auch Peter Stögers 1. FC Köln - dank einem Modeste- Hattrick 3:0 gegen den HSV, Vierter!

Foto: Associated Press

Alessandro Schöpf verblüffte bei seinem ersten Revier- Derby mit hervorragenden Werten, die Statistik wies ihn nach Schlusspfiff als Spieler mit dem höchsten Laufwert (12,96 km) und den meisten Sprints (36) aus, dazu hatte er auf Schalker Seite die meisten Ballkontakte (72). Schalke blieb damit im siebenten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen, bei fünf dieser sieben Spiele stand Schöpf in der Startelf - bei Schalkes Liga- Negativserie zu Beginn (fünf Niederlagen in Folge) war er nur zweimal (1x Startelf, 1x eingewechselt) dabei gewesen.

Hier im Video sehen Sie die Highlights des Spiels Dortmund gegen Schalke:

Video: SKY DE

Man darf gespannt sein, ob Sabitzer/Schöpf am 12. November in der WM- Quali gegen Irland erste Wahl sind. Müsste eigentlich so sein.