Ralph Hasenhüttl soll neuer Arsenal- Coach werden!

Wer ist der Österreicher, der Arsene Wenger beerben wird?", fragt die "Sun", um gleichsam genau darüber Auskunft zu geben, wie der Werdegang des 49- jährigen Grazers gewesen ist. "Er war als Fußballer erfolgreicher als Wenger, Mourinho und Klopp zusammen - hat eine unglaubliche Erfolgsbilanz als Trainer." Da in England nichts auszuschließen ist, ist es wohl auch diese Transferbombe nicht.

Hasenhüttls Stationen als Trainer:

SpVgg Unterhaching (2007- 10)

VfR Aalen (2011- 13)

FC Ingolstadt (Oktober 2013 - Mai 2016)

RB Leipzig (ab Sommer 2016)

Erfolge als Trainer:

* Aufstieg mit FC Ingolstadt in die 1. deutsche Bundesliga

* Klassenerhalt mit FC Ingolstadt in 1. deutscher Bundesliga

* Aufstieg in die 2. deutsche Bundesliga mit Aalen 2012

