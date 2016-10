PSG- Skandalkicker rettet Gegner vor Erstickungstod

Was war passiert? Nach einem Zweikampf mit dem Ivorer Lamine Kone blieb der Mali- Kicker Doumbia regungslos am Platz liegen - offensichtlich bewusstlos! Was die Situation problematisch machte: Doumbia blieb liegen und war gerade dabei seine eigene, durch die Bewusstlosigkeit nicht mehr "kontrollierte" Zunge zu verschlucken.

Der Held in der Mitte: Serge Aurier Foto: AFP

Mali- Coach Giresse lobt Aurier

Doch bevor es dazu kommen und der Kicker vom FK Rostow in Russland ersticken konnte, kamen Aurier und ein Teamkollege Doumbias zu Hilfe und drehten den Bewusstlosen in die Seitenlage. "Die Spieler bemerkten, dass Doumbia würgte und seine Zunge verschluckte", erzählte Mali- Coach Alain Giresse dem französischen Radiosender "RMC". Doch Aurier habe die Zunge wieder herausziehen können, so Giresse weiter. Detail am Rande: Als Ersatz für Doumbia kam wenig später Red- Bull- Salzburg- Jungprofi Diadie Samassekou ins Spiel.

Foto: AFP

Endlich keine Schlagzeilen wegen Beleidigungen

Nach den negativen Schlagzeilen der vergangenen Wochen und Monate konnte Aurier mit dieser Aktion endlich auch einmal wieder auf positive Art und Weise auf sich aufmerksam machen. Vor allem zeigte der 23- jährige "Heißläufer" mit seiner Rettungstat, dass er neben dem Beleidigen von Trainer Laurent Blanc (siehe Video unten), einem Schiedsrichter und Teamkollegen wie Angel Di Maria oder Zlatan Ibrahimovic auch ganz andere Sachen draufhat...