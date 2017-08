PSG gewinnt mit Neymar gegen Ex- "Bulle" Garcia

Paris St. Germain ist in der französischen Meisterschaft nach vier Spielen weiter ohne Punktverlust. Die Pariser setzten sich am Freitagabend mit Neymar gegen das von Ex- Salzburg- Trainer Oscar Garcia gecoachte Saint- Etienne 3:0 durch. Edison Cavani (20./Strafstoß, 89.) und Thiago Motta (51.) fixierten den Sieg der Gastgeber. Saint- Etienne ist mit neun Punkten vorübergehend Dritter.