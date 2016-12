Prohaska: Darum kann Altach unser Leicester werden

Eines gleich mal vorneweg: Dass Altach sich zum Winterkönig krönte, ist für mich kein Weihnachts- Wunder und hat auch nichts mit Glück zu tun. Natürlich kommt es überraschend, doch die Vorarlberger haben sich stetig nach vorne entwickelt. Es passt alles, auch das Rundherum. Das sieht und spürt man. Und heuer ist Altach belohnt worden.

Es ist zwar noch ein bisschen früh: Aber Altach hat durchaus das Zeug, zum Leicester Österreichs zu werden. Das Engagement von Dimitri Oberlin hat sicher einiges dazu beigetragen: Der Stürmer kann es dank seines Könnens problemlos mit zwei oder drei Gegenspielern aufnehmen. Oberlin passt mit seiner technischen Stärke und seiner Schnelligkeit perfekt in die Spielanlage des Winterkönigs.

Die darauf ausgerichtet ist, in Führung zu gehen, um dann defensiv kompakt zu stehen. Was gegen Rapid einmal mehr mit Erfolg praktiziert wurde. Dazu kommen Leistungsträger wie Netzer, der seinen Vertrag vorzeitig verlängerte, oder Goalie Lukse, der erfahrener, ruhiger und damit besser geworden ist.

Was Altach und Leicester verbindet: Beide haben keinen Star in ihren Reihen. Es ist die Mannschaft, die den Erfolg ausmacht. Und es scheint so, als hätte niemand bemerkt, dass Damir Canadi weg ist. Denn sie setzten auch ohne ihren Ex- Coach ihren Weg fort - was ebenfalls für das Team spricht.

Altach muss nicht Meister werden

Der Vorteil Altachs ist: Sie müssen nicht Meister werden. Auch bei einem dritten oder vierten Platz würden alle "Hurra" schreien. Der neue Trainer braucht gute Nerven, denn er kann im neuen Job viel verlieren. Martin Scherb wäre eine gute Wahl. Er kennt die Liga und die Philosophie des Klubs.

Wenn man die gesamte Liga betrachtet, war Altach jenes Team mit den konstantesten Leistungen. Salzburg war in den Spitzenspielen meist top, ließ aber gegen vermeintlich schwächere Teams zu viele Punkte liegen. Dennoch bleiben die Bullen für mich Titelfavorit Nummer eins. Die Austria präsentierte sich durchwachsen, Rapid blieb hinter den Erwartungen. Sturm lag lange voran, es fehlte aber jener Trumpf, der Altach auszeichnete - die Konstanz!

Herbert Prohaska