Prödls Watford schafft 3:3 gegen den FC Liverpool

Legionär Sebastian Prödl kam bei Watford nicht zum Einsatz. Er saß über die kompletten 90 Minuten auf der Bank.

Bereits nach acht Minuten brachte Okaka Watford mit 1:0 in Führung. Der ehemalige Salzburger Sadio Mane glich nach einer halben Stunde aus. Nur zwei Minuten später brachte Doucoure Watford erneut in Front. Roberto Firmino (Elfmeter) in der 55. Minute und der ägyptische Neuzugang Mohamed Salah (57. Minute) drehten die Partie innerhalb von zwei Minuten zu Gunsten des Favoriten. In der Nachspielzeit gelang Britos doch noch der Ausgleich für Watford.

Bereits am Freitag unterlag Ex- ÖFB- Kapitän Fuchs mit Leicester City bei Arsenal London mit 3:4. In den ersten beiden Partien der neuen Premier- League- Saison sind somit bereits 13 Treffer gefallen.