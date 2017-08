Premier League plant Transferfenster- Neuerung

L iverpool-

Trainer Jürgen Klopp undCoach Paul Clement gehören demnach zu den Befürwortern der Änderung. "Ein früherer Transferschluss hätte uns in diesem Jahr geholfen", wurde Klopp bei der BBC zitiert. "Generell macht es Sinn, dass die Planung abgeschlossen ist, wenn die Saison beginnt."

Um eine solche Regeländerung durchzusetzen, braucht es eine Zwei- Drittel- Mehrheit. Demnach müssten sich mindestens 14 der 20 Vereine dafür aussprechen. Nach Informationen von Sky Sport News würde die Mehrzahl der Premier- League- Verantwortlichen den früheren Transferschluss begrüßen.

In diesem Jahr schließt das Transferfenster in England - genau wie in der Österreichischen Bundesliga und anderen europäischen Fußballligen - am 31. August, rund drei Wochen nach dem Start der Saison.