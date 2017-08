Präsentiert! Galvaos erster Tag als Rapidler

Rapid hat am Freitag den zweiten Neuzugang der Saison präsentiert. Schon lange war klar, dass Lucas Galvao der Nachfolger wird, wenn sich Max Wöber zu Ajax Amsterdam verabschiedet. So ist es dann auch gekommen. Oben im Video sehen Sie Eindrücke von Galvaos erstem Tag in "Grün- Weiß".