Portugal dreht irres Spiel um Platz 3 gegen Mexiko

Das Team von Trainer Fernando Santos besiegte Mexiko am Sonntag in Moskau nach Verlängerung mit 2:1. Nach 90 Minuten war Gold- Cup- Champion Mexiko noch mit 1:0 in Front gelegen, in der Nachspielzeit glich Pepe aus. In der ersten Hälfte der Verlängerung traf Adrien Silva per Elfmeter (104.).

Die letzte Viertelstunde musste Portugal, das ohne seinen Superstar Cristiano Ronaldo antrat, nach dem Ausschluss von Nelson Semedo wegen Gelb- Rot mit zehn Mann bestreiten. Schon sechs Minuten später wurde aufseiten Mexikos Raul Jimenez mit der zweiten Gelben Karte vom Platz gestellt.

Ronaldo war nach dem Halbfinale vorzeitig von der portugiesischen Mannschaft abgereist und zu seinen neugeborenen Zwillingen geflogen.

Das Ergebnis:

Portugal - Mexiko 2:1 n.V. (1:1,0:0)

Tore: Pepe (90.+1), Adrien Silva (104./Elfmeter) bzw. Luis Neto (54./Eigentor)