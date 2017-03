Podolski ballert DFB bei seinem Abschied zum Sieg!

Weltmeister Deutschland hat England im freundschaftlich ausgetragenen Fußball- Klassiker am Mittwochabend in Dortmund mit 1:0 besiegt. Matchwinner für die Hausherren war dabei ausgerechnet Lukas Podolski, der in seinem 130. und letzten Spiel für den DFB das entscheidende Tor erzielte. Der 31- Jährige traf in der 69. Minute sehenswert ins Kreuzeck. Für den ab Sommer in Japan spielenden Podolski war es sein 49. Team- Tor.