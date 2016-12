Pleite gegen Ingolstadt! Leverkusen in der Krise

Alfredo Morales (26.) per Kopf nach idealer Hereingabe von ÖFB- Teamspieler Markus Suttner und Almog Cohen (74.) machten den Überraschungssieg perfekt, es war bereits der dritte im fünften Spiel unter dem neuen Trainer Maik Walpurgis. Damit gelang der Sprung auf den Relegationsplatz, nur ein Punkt fehlt mehr auf den 15. VfL Wolfsburg. Suttner spielte vor 25.075 Zuschauern durch, Lukas Hinterseer wurde erst in der Schlussviertelstunde eingewechselt.

Bei Leverkusen konnte Innenverteidiger Aleksandar Dragovic die Niederlage nicht verhindern, ÖFB- Teamkapitän Julian Baumgartlinger wurde nach schwacher Vorstellung von Roger Schmidt zur Pause ausgewechselt. Goalie Ramazan Özcan saß wie gewohnt auf der Bank. Der zwischenzeitliche Ausgleich gelang Admir Mehmedi (63.), allerdings nach einer Gelb- Roten Karte für Charles Aranguiz (49.) schon in Unterzahl. Das war wohl ein Mitgrund für die siebente Liganiederlage des Champions- League- Achtelfinalisten.

Schmidt steht nicht zur Disposition

Bayer Leverkusen will dennoch vorerst weiter an Trainer Roger Schmidt festhalten. Der Coach stehe trotz aller aufkommenden Kritik nicht zur Disposition, sagte Sportchef Rudi Völler am Sonntag beim TV- Sender Sky. Rang neun sei zwar unbefriedigend, man habe aber - vor allem in der Champions League - zuletzt auch gute Spiele abgeliefert. "Wir haben einen sehr, sehr guten Trainer", sagte Völler.

Deutsche Bundesliga, 15. Runde:

Freitag

1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund 2:2

Samstag

FC Schalke 04 - SC Freiburg 1:1

FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach 1:0

Werder Bremen - 1. FC Köln 1:1

RB Leipzig - Hertha BSC Berlin 2:0

FSV Mainz 05 - Hamburger SV 3:1

VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 1:0

Sonntag

SV Darmstadt - Bayern München 0:1

Bayer 04 Leverkusen - FC Ingolstadt 04 1:2