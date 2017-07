Platz unter Wasser: Deutschland- Partie abgesagt

Wegen des unbenützbaren Platzes nach sintflutartigen Regenfällen ist das EM- Viertelfinale der Frauen zwischen Deutschland und Dänemark am Samstagabend abgesagt worden. Diese Entscheidung traf die Europäische Fußballunion in Rotterdam nach Rücksprache mit den Mannschaften. Die Partie soll nach Angaben des Deutschen Fußball- Bundes bereits am Sonntag nachgeholt werden.