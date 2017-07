Peter Stöger feierte beim GAK ein "Comeback"

Peter Stöger ist zurück in Österreich! Der Wiener Erfolgstrainer vom 1. FC Köln absolviert mit dem deutschen Bundesligisten im südsteirischen Bad Radkersburg ein Kurztrainingslager und legte zuvor noch in Graz einen Probegalopp gegen seinen Ex- Klub GAK ein.

Foto: GEPA

Ein Wiedersehen mit alten Freunden. "Im Frühjahr 2011 war ich hier ein halbes Jahr Trainer, der Kontakt ist nie abgerissen. Schön, wieder da zu sein. Ich hab den GAK ja auch in Köln immer verfolgt." Selbst wenn das oft gar nicht so leicht war. Der ehemalige Bundesligameister aus Graz findet sich nach einem Neuanfang und vier Meistertiteln in Folge nun in der steirischen Landesliga (4. Liga) wieder. Was der Euphorie bei der Stöger- Rückkehr aber keinen Abbruch tat: 2.500 Fans feierten "ihren Peter" trotz 1:10- Pleite.

Modeste nicht dabei

Selfies und Autogramme - Peter Stöger war begehrter als die Kölner Startruppe (Marktwert: 118 Millionen Euro). Nicht zu Gesicht bekamen die Fans indes Anthony Modeste. Der Köln- Torjäger, der für kolportierte 35 Millionen Euro nach China wechseln soll, saß gar nicht erst im Flieger nach Graz, wurde von den "Geißböcken" für das Trainingslager freigestellt. Der Franzose verhandelt in Deutschland seinen möglichen Wechsel zu Tianjin Quanjian aus. "Er soll sich jetzt einmal Gedanken über seine Zukunft machen", kommentierte es Kölns Sportchef Jörg Schmadtke.

Christoph Kothgasser, Kronen Zeitung