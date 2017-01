Paukenschlag bei der Admira! Lederer muss gehen

Der bisherige Coach Oliver Lederer wurde "von seinen Aufgaben freigestellt", heißt es in einer Aussendung.

Buric war mehrere Jahre lang als Assistent des deutschen Bundesliga- Trainers Robin Dutt in Freiburg, bei Bayer Leverkusen und Werder Bremen tätig. Zuletzt war Buric Cheftrainer beim kroatischen Traditionsverein Hajduk Split, der die Meisterschaft 2015/16 auf Platz drei beendete. Das war zu wenig für die Ansprüche von Hajduk, weshalb der 52- Jährige entlassen wurde und nun bei der Admira anheuern konnte.

Buric spürt "echte Aufbruchstimmung"

"Ich hatte sehr gute Gespräche mit allen Beteiligten und spüre eine echte Aufbruchstimmung im Verein. Ich werde alles dafür tun, dass wir auch sportlich eine positive Entwicklung nehmen und hier gemeinsam etwas Nachhaltiges aufbauen", wird Buric in der Aussendung der Südstädter zitiert.

"Wir wollen einen neuen Weg gehen", erklärte Admira- Sportdirektor Ernst Baumeister mit Blick auf die bereits Mitte Dezember durchgeführten Änderungen in der Führungsstruktur des Bundesligaklubs im Zuge der Ausgliederung des Profibetriebs in eine GmbH. Man habe mit einigen Kandidaten über die Lederer- Nachfolge gesprochen und sich dann für Buric entschieden. "Er hat eine sehr gute Vergangenheit, jahrelang in Deutschland gearbeitet und entspricht unserer Philosophie und passt auch zur neuen Struktur", betonte Baumeister.

Neuer Admira- Manager will "Impuls setzen"

Der neue deutsch- iranische Admira- Manager Amir Shapourzadeh sagte zum Trainerwechsel: "Wir haben in der Führungsstruktur des Vereins Veränderungen vorgenommen und haben uns nun dazu entschieden, auch im sportlichen Bereich einen neuen Impuls zu setzen. Wir sind davon überzeugt, dass Damir Buric mit seiner Erfahrung und akribischen Arbeitsweise genau der richtige Trainer ist, um die Mannschaft weiter zu entwickeln. Oliver Lederer danken wir für seine geleistete Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute."

Der 39- jährige Ex- Profi Lederer hatte seine Trainerkarriere 2010 bei den Admira Amateuren begonnen und war dann ab 2013 Co- Trainer der Profis. 2013 und 2015 übernahm er interimistisch das Amt des Cheftrainers, das er aufgrund seiner fehlenden UEFA- Pro- Lizenz nicht dauerhaft innehaben durfte. Deswegen fungierten Walter Knaller (2013 bis 2015) und in der abgelaufenen Saison Ernst Baumeister offiziell als Headcoaches der Niederösterreicher, die aber von Lederer trainiert wurden.

Lederer zuletzt von Altach umworben

Unter der Führung des Ex- Rapidlers stießen die Admiraner im Vorjahr ins Cup- Finale vor und beendeten die Meisterschaft auf Platz vier, womit sie an der Europa- League- Qualifikation teilnehmen durften. Lederer stieg danach zum Cheftrainer auf, da er seit Sommer am ÖFB- Kurs zur UEFA- Pro- Lizenz teilnimmt. Zuletzt war er Mitte Dezember von Tabellenführer Altach umworben worden, hatte sich aber zur Admira bekannt. Drei Wochen später erfolgte nun die Freistellung.