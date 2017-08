Papst empfing Mannschaft von Chapecoense

Der vom Flugzeugabsturz im November 2016 so schwer getroffene Fußballklub Chapecoense ist am Mittwoch von Papst Franziskus im Vatikan empfangen worden. Mit dabei waren auch die Spieler Jackson Follmann und Alan Ruschel, die den Absturz überlebt hatten. Das brasilianische Team trifft am Freitag im Olympiastadion in einem Benefizspiel auf den italienischen Vizemeister AS Roma.