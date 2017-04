Österreicher Zulj: Doppelpack für Greuther Fürth!

Stuttgart rettete die Tabellenführung dank eines Last- Minute- 3:3 vor eigenem Publikum gegen Dynamo Dresden. Die Schwaben, bei denen Florian Klein nicht im Kader stand, waren bereits 0:3 in Rückstand gewesen. Punktegleich mit Stuttgart liegt Eintracht Braunschweig nach einem 1:0 in Kaiserslautern (mit Stipe Vucur und Philipp Mwene) auf Platz zwei.

Redaktion krone Sport