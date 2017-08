Österreich in UEFA- Wertung bereits auf Platz zwölf

Allerdings ist die zwölfte Stelle nur relativ knapp vor Tschechien, der Schweiz, Griechenland und Kroatien abgesichert. Zudem erscheint eine Rangverbesserung angesichts des deutlichen Vorsprungs des Elften Niederlande unrealistisch.

Wichtig wäre es, im kommenden Mai zumindest unter den Top- 15 zu stehen - in diesem Fall wären 2019/20 so wie auch in der kommenden Saison fünf österreichische Vereine international dabei, zwei in der Champions- League- und drei in der Europa- League- Quali.

Österreich ist im anstehenden Europa- League- Play- off mit Salzburg, Austria und Altach vertreten, nur Sturm Graz hat sich in dieser Saison bereits vom internationalen Geschäft verabschiedet. Die ÖFB- Vertreter holten in diesem Sommer insgesamt sieben Siege, sieben Unentschieden und zwei Niederlagen, was 2,625 Punkte für die Fünfjahreswertung bedeutete. Nur Zypern, Israel, Kroatien und Dänemark waren bisher erfolgreicher, allerdings steigen die meisten Starter der Top- Nationen erst später ein.