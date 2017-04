"Ösi" Suttner schießt Ingolstadt zum 3:2- Sieg

Der FC Ingolstadt hat dank Markus Suttner weiter Kraft im Abstiegskampf der deutschen Fußball- Bundesliga getankt. Der ÖFB- Teamverteidiger sicherte seinem Team am Sonntag im Heimduell mit Schlusslicht Darmstadt mit seinem Treffer zum 3:2- Endstand in der 72. Minute wichtige drei Punkte. Suttner gelang beim dritten Sieg in Folge bereits sein viertes Freistoßtor in der laufenden Saison. Diesen sehen Sie oben im Video!