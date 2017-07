ÖFB- Verteidiger Hinteregger jetzt U9- Coach

"Mein Nachbar spielt beim TSV und den habe ich gefragt, ob der Verein noch Hilfe benötigt", erklärt der 24- Jährige gegenüber der "Bild". Beim TSV war man von der prominenten Hilfe natürlich begeistert. "Dann kam eines schnell zum anderen und jetzt mach ich halt mit", sagt Hinteregger.

Zweimal wöchentlicht trainiert der Innenverteidiger die Kinder für 90 Minuten. So oft es geht, leitet er die Einheiten selbst. Der Spaß sei das Wichtigste, so der Ex- Salzburger. Trotzdem verzichtet Hinteregger nicht darauf, den Kleinen auch taktisch weiterzuhelfen. "Es sollen nicht alle auf einmal auf den Ball gehen sondern jeder auf seiner Position bleiben. Und Technik muss du sowieso immer trainieren", so der Augsburger- Abwehrchef.

Pläne für die Zeit nach der Karriere

Mit Martin Hinteregger als Trainer hat die U9 des TSV Haunstetten in der Liga noch kein Spiel verloren. So könnte es, nach dem Geschmack von Coach Hinteregger, weitergehen. "Ich möchte auch nach dem Ende meiner Karriere eine Jugendmannschaft trainieren", erklärt der Innenverteidiger. Um mit seinen Jungs an einem Kleinfeld- Turnier teilzunehmen (Platz 6) und anschließend den Saison- Abschluss zu feiern, verzichtete Hinteregger sogar darauf, nach dem Trainingslager mit dem FCA auf Heimaturlaub zu fahren.