ÖFB- U19- Team: Pleite gegen Ungarn trotz Überzahl

Österreichs Fußball- U19- Nationalteam hat am Freitag im Kampf um eine EM- Teilnahme einen schweren Rückschlag kassiert. Die Auswahl von Manfred Zsak verlor in der Elite- Quali- Runde in Uherske Hradiste (Tschechien) gegen Ungarn mit 1:3 und hat damit nur noch kleine Chancen auf das Ticket für die Endrunde vom 2. bis 15. Juli in Georgien.