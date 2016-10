ÖFB- U17 schafft vorzeitig Sprung in Eliterunde

Zwei Tage nach dem 2:1 zum Auftakt gegen Gastgeber Rumänien feierte die Elf von Hermann Stadler in Buftea dank Toren von Aldin Aganovic (3.), Romano Schmid (60.) und Nicholas Wunsch (74.) den zweiten Sieg und ist in Gruppe 6 nicht mehr aus den Top- 2 zu verdrängen.

Am Sonntag steht in Voluntari das abschließende Duell mit den bisher ebenfalls makellosen Engländern am Programm. Die Eliterunde steigt mit 32 Teams in acht Gruppen im Frühling 2017. Die Sieger dieser Miniturniere und sieben Zweitplatzierte mit der besten Bilanz gegen die Erst- und Drittplatzierten ihrer Gruppe qualifizieren sich für die Endrunde 3. bis zum 19. Mai in Kroatien, an der auch der Gastgeber teilnimmt.