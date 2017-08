ÖFB- Trio bei Leverkusens Aufstieg nur Zuseher

Für Julian Baumgartlinger, Aleksandar Dragovic und Ramazan Özcan hat die Pflichtspielsaison am Freitag nur auf der Ersatzbank begonnen. Das ÖFB- Trio beobachtete in der ersten Runde des DFB- Pokals beinahe eine Sensation, denn ihr Klub Bayer Leverkusen setzte sich bei Drittligist Karlsruhe erst in der Verlängerung - dann aber letztlich klar - mit 3:0 durch.