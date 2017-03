ÖFB- Training ohne Lukse, Alaba und Baumgartlinger

Österreichs Teamchef Marcel Koller ist auch drei Tage vor dem WM- Qualifikationsspiel am Freitag in Wien gegen Moldawien noch immer nicht sein gesamter 23- Mann- Kader zur Verfügung gestanden! Torhüter Andreas Lukse, David Alaba und der gegen Moldawien ohnehin gesperrte Kapitän Julian Baumgartlinger fehlten beim Training am Dienstagnachmittag beim Ernst- Happel- Stadion.