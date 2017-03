ÖFB- Torhüter? "Marco Knaller klare Nummer eins"

Nach Ramazan Özcans Rücktritt aus dem ÖFB- Team und der langen Verletzungspause von Einserkeeper Robert Almer diskutiert ganz Fußball- Österreich darüber, wer am besten geeignet ist, das rot- weiß- rote Tor zu hüten. Dass Marco Knaller vom deutschen Zweitligisten SV Sandhausen nicht für das Länderspiel- Doppel gegen Moldawien und Finnland nominiert wurde, hat viele überrascht. Auch WAC- Tormanntrainer Adi Preschern. (Im Video oben sehen Sie, was Teamchef Marcel Koller zur Kritik von Ex- Teamspieler Paul Scharner zu sagen hatte.)