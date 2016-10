ÖFB- Teamgoalie Almer: Diagnose Kreuzbandriss

Die Wiener Austria sorgte mit einem 3:3 gegen AS Roma und einer unfassbaren Aufholjagd für die Riesen- Überraschung in der Europa League. Die Freude wurde allerdings durch die Verletzung von Torhüter Robert Almer völlig verdorben. Der 32- Jährige fällt mit einem Kreuzbandriss mindestens sechs Monate aus und fehlt damit auch dem ÖFB- Team in der WM- Qualifikation.