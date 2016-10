ÖFB- Team in Serbien: "Auswärts- Dreier wichtig"

Österreichs Nationalmannschaft peilt am Sonntag (20.45 Uhr) in der WM- Qualifikation auswärts gegen Serbien ein Erfolgserlebnis an. Mit einem Punktgewinn in Belgrad stünde der ÖFB- Auswahl die Tür zur Endrunde 2018 in Russland weiterhin offen. Ein Sieg würde die Position noch angenehmer machen, wie auch Teamchef Marcel Koller weiß. Im Video oben sehen Sie die Highlights vom 2:2 gegen Wales am Donnerstag!