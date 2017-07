ÖFB- Stütze Zadrazil verletzte sich am Sprunggelenk

Österreichs Frauen- Nationalteam muss im zweiten EM- Gruppenspiel gegen Frankreich am Samstag (20.45 Uhr) in Utrecht möglicherweise auf Sarah Zadrazil verzichten. Die Mittelfeld- Stütze erlitt gegen die Schweiz in der zweiten Hälfte einen Einriss des vorderen Syndesmosebandes am Sprunggelenk. Das sagte Teamchef Dominik Thalhammer am Mittwoch in Wageningen nach einer Untersuchung im Spital.