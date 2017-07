ÖFB- Star Harnik wird zum "Party- Helden"

Zusammen mit seinen Schwiegereltern sowie Tante und Onkel seiner Frau hat der 66- fache Teamspieler die Firma "Party- Helden" gegründet. Der Torjäger der Hannoveraner sorgt somit dauerhaft für Party auch außerhalb des Platzes.

Das Unternehmen des 30- jährigen Harniks wird an drei Standorten in Hamburg Party- Utensilien aller Art verkaufen. Der Stürmer selbst wird aber, in absehbarer Zeit, noch nicht hinter dem Verkaufstisch stehen.

Klare Ziele für die neue Saison

"Ich will am Karriereende nicht mit leeren Händen dastehen", erklärt Harnik gegenüber der "Sport Bild". Sein Vertrag beim Bundesliga- Aufsteiger läuft noch bis 2019. Da es auch seiner Mutter wichtig war, dass sich Harnik nicht nur auf den Fußball verlässt, absolvierte der gebürtige Hamburger eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann.

Ausruhen will sich der 30- Jährige trotz des zweiten Standbeins nicht. Sein Ziel für die neue Saison mit Hannover ist klar. "Ich möchte mit möglichst vielen Toren meinen Teil zum Klassenerhalt beitragen", so Harnik.