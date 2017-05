ÖFB- "Rekord- Präsident" Beppo Mauhart ist tot

Unter seiner Führung von Juni 1984 bis April 2002 erfolgte im ÖFB die Umstellung auf EDV und die Schaffung eines finanziell gesunden Fundaments durch bessere Vermarktung des Verbandes. Außerdem wurde das Stadion im Wiener Prater mit einer Vollüberdachung versehen und im Oktober 1986 mit dem Länderspiel gegen Deutschland (4:1) neu eröffnet. Auf sportlicher Ebene fielen die zwei WM- Qualifikationen 1990 (in Italien mit Teamchef Josef Hickersberger) und 1998 (in Frankreich mit Herbert Prohaska) in seine Amtszeit.

Rückkehr zur Zehnerliga, Eigenständigkeit der Bundesliga, Gründung des "Club der Freunde der Nationalmannschaft", Verbesserung der Trainerausbildung und der Nachwuchsarbeit ("Vor mir gab es keine professionellen Betreuer für die Jugend und kein BNZ") und die Liberalisierung der Übertrittsbestimmungen für Nachwuchsspieler waren weitere Meilensteine des seit 1964 verheiratet gewesenen Vater eines Sohnes. Vier Jahre nach seiner Wahl zum ÖFB- Präsidenten erlebte Mauhart als Generaldirektor der Austria Tabak AG (1988 bis 1995) sein berufliches Highlight.

Vater der EURO 2008

Bekanntheitsgrad, Auftreten und Hartnäckigkeit prädestinieren den stets perfekt gekleideten "Manager der alten Schule" zum Proponenten für Großprojekte von nationaler Tragweite. Mauhart war der eigentliche "Vater" der EURO 2008 in Österreich (mit Co- Ausrichter Schweiz), ein Projekt, das er trotz Rückschlägen hartnäckig weiterverfolgte und letztlich auch sein Nachfolger Friedrich Stickler mit dem Zuschlag am 12. Dezember 2002 als Erfolg verbuchen durfte.

"Die EM in Österreich war für mich die Krönung, nachdem es zuvor mit Ungarn als Partner für 2004 nicht geklappt hatte", sagte Mauhart einmal, der als ÖFB- Präsident Verträge mit insgesamt acht Teamchefs - Branko Elsner, Hickersberger, Alfred Riedl, Dietmar Constantini, Ernst Happel, Prohaska, Otto Baric und Hans Krankl - abgeschlossen hatte und sich bei seinen Entscheidungen laut Mitarbeitern ungern dreinreden ließ.

Steckbrief von JOSEF "Beppo" MAUHART:

Geboren: 14. September 1933 in Enns (OÖ)

Familienstand: verheiratet, ein Sohn

Wohnort: Wien- Favoriten

Ausbildung:

ab 1952 Arbeiter- Mittelschule

Matura (1956)

Studium an der Universität Wien (Germanistik/Zeitungswissenschaft)

Karriere:

ab 1952: Angestellter der OÖ- Viehverwertungsgenossenschaft

1956: Chefredakteur der "Neuen Generation"

1963: Angestellter Freier Wirtschaftsverband und Chefredakteur der Zeitung "Der Selbstständige in der Wirtschaft

1970: Bundesministerium für Finanzen

1972: Aufsichtsrat der Austria Tabakwerke AG (AT)

1979: Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der AT<

1984: Wahl zum ÖFB- Präsidenten

1988: Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der AT

1995: Niederlegung des Vorstandsmandates der AT

1997: Aufsichtsrat der Salinen Austria

2002: Ende der Amtszeit als ÖFB- Präsident

seit 2002: ÖFB- Ehrenpräsident

2006 bis 2008: Vizepräsident "2008 - Österreich am Ball"

Größte Erfolge in ÖFB- Präsidentschaft:

WM- Teilnahmen 1990 und 1998

Teilnahmen 1990 und 1998 Längstdienender ÖFB- Chef nach 1945

Chef nach 1945 Vorbereitung der Bewerbungen um EM- Endrunde 2004 (mit Ungarn als Partner gescheitert) und 2008 (mit Schweiz erfolgreich, bei Vergabe nicht mehr im Amt)